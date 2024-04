El foc a l'estany d'Ivars va cremar plantes de 'maria' amagades

L’incendi que dilluns va calcinar 4,5 hectàrees de la zona de l’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana també va cremar diverses plantes de marihuana que estaven amagades dins de la zona del canyar. La densitat de les canyes va fer impossible que fossin vistes anteriorment, tot i que després el foc, van aparèixer les restes de les esmentades plantes, que difereixen sensiblement de la plantació de canyes que es troba pròxima a la zona d’accés al terme municipal de Vila-sana.

El Consorci ha portat a terme una inspecció de la zona afectada, en la qual ha aparegut algun conill mort. El director tècnic del Consorci, Rafel Rocaspana, va assegurar que el foc també pot haver afectat diverses espècies d’aus com l’ànec collverd collar, la polla d’aigua o l’aguiló, que ja començaven a nidificar a la zona. També podrien haver quedat atrapades algunes tortugues que freqüentaven l’entorn del petit estany que es troba a pocs metres de la zona humida. Les flames gairebé van arribar a afectar un dels miradors ubicats a la zona de Vila-sana, que finalment se’n va deslliurar. Veïns i usuaris d’aquest espai natural van lamentar aquest incendi, ja que és visitat diàriament per persones que caminen o fan esport, així com per aficionats a l’ornitologia.

L’incendi es va iniciar cap a les 20.30 hores de dilluns i els Agents Rurals van afirmar dimarts que va ser provocat per la mà humana, tot i que van assegurar desconèixer si era intencionat. El vent va fer que el foc s’estengués ràpidament i no va poder ser estabilitzat fins unes dos hores després, i donat per extingit fins passada la mitjanit.