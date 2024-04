La limitació d'omplir piscines, només a sis pobles de Lleida

Els ajuntaments de Solsona, Clariana de Cardener, Riner, Olius, Navès i Pinós, que es proveeixen de la conca del Ter-Llobregat, són els únics de Lleida que hauran d’autoritzar quines piscines públiques i privades podran omplir-se i obrir-se aquest estiu i utilitzar-les com a refugis climàtics. Així serà després de la modificació del Govern del pla especial de sequera, destinada a fer que les piscines públiques i privades (en aquest cas, amb limitacions), puguin obrir a l’estiu, una cosa que estava prohibida en l’actual fase d’emergència. El decret del Govern dicta que els ajuntaments podran qualificar una piscina privada com a refugi climàtic i si aquests equipaments són imprescindibles per garantir un espai per reduir l’efecte de les altes temperatures. Aquesta és una competència inesperada i sobrevinguda per als municipis, que hauran de decidir si obren les piscines d’hotels, càmpings, cases rurals o zones comunitàries. El decret també estableix que cada plaça hotelera tindrà el mateix límit de consum d’aigua que cada ciutadà en cada fase de la sequera: 115 litres per plaça en situació d’excepcionalitat, 100 i 90 litres en emergència I i emergència II.