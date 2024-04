Veïns de la Fuliola, sense aigua de l'aixeta per beure ni cuinar per terbolesa

Veïns de la Fuliola i Boldú van denunciar ahir que no poden beure ni cuinar amb aigua de l’aixeta des de fa gairebé dos setmanes. L’ajuntament va emetre un comunicat el 5 d’abril en el qual explicava que “en els controls periòdics de qualitat de l’aigua s’havia detectat terbolesa”. Com a mesura preventiva, recomanava “abstenir-se de consumir aigua de la xarxa per beure o cuinar” i afegia que s’estava treballant per restablir el servei com més aviat millor.

La concessionària Cassa va argumentar que “l’origen de la terbolesa provenia de la captació, arran de l’episodi de pluges dels últims dies” i va recordar que l’ajuntament ha dut a terme una obra d’impermeabilització del dipòsit que no en permetia el funcionament ni de la planta potabilitzadora, de manera que s’aportava aigua des de l’embassament en lloc de la potabilitzadora. Els veïns van assegurar que l’avís del 5 d’abril passat ja era el segon. Van reclamar una solució ràpida o que, almenys, se’ls financi l’aigua embotellada que es veuen obligats a comprar. L’alcalde, Jaume Ferrer, va confirmar que es feien obres de millora al dipòsit d’aigua i que ahir va entrar en funcionament de nou la potabilitzadora, i va confiar que avui el servei quedi normalitzat.