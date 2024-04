Esquerdes en cases i un hotel al moure's un barranc a Salàs

Habitatges i un hotel de Salàs de Pallars s’han esquerdat a conseqüència de desplaçaments de terres del barranc de Font Freda, molt pròxim a aquestes edificacions. Aquests moviments també han soscavat el terra sota una plaça, que l’ajuntament ha tancat al públic per precaució. Així ho va explicar l’alcalde, Jaume Solé (CUP), que va puntualitzar que aquests desperfectes no suposen risc imminent d’ensorrament i no ha estat necessari desallotjar els immobles afectats. Tanmateix, un informe preliminar que el consistori va encarregar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) aconsella actuar sense demora per estabilitzar els terrenys, sense esperar que la situació empitjori.

L’ajuntament de Salàs de Pallars espera ara un estudi més detallat de l’ICGC, que estableixi quines mesures s’han d’adoptar per assegurar el barranc. Malgrat que el cost de les actuacions necessàries està encara per determinar, el consistori assumeix que seran costoses i que, amb tota probabilitat, superaran la capacitat financera del municipi. Per aquesta raó, l’equip de govern municipal ja ha iniciat contactes amb la Diputació i la Generalitat. Busca ajuda d’aquestes dos administracions per afrontar el cost dels treballs.“Tenim el compromís de la Diputació i del departament de Territori de brindar-nos ajuda extraordinària per a les obres”, va explicar el primer edil, que va apuntar que estabilitzar el barranc requerirà probablement la construcció d’un mur de contenció. Val a recordar que diversos despreniments de roques van danyar el mes passat una casa al nucli de Santa Engràcia de Tremp i que estudis de l’ICGC van aconsellar mesures per estabilitzar el pendent.