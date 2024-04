Restableixen les línies de telèfon i internet al pla de Lleida després de l’apagada de dimarts

Les línies de telèfon i la connexió a internet han quedat restablerts aquest matí a tot el pla de Lleida, després que un incendi provocat danyés cables de fibra òptica a la capital del Segrià i afectés a les comunicacions d’almenys 25 municipis d’aquesta comarca, Les Garrigues, el Pla, l’Urgell, la Noguera i la Segarra. Així ho van confirmar ahir fonts de Telefónica, després de més de dos dies de treballs per restablir el cablatge danyat.

La companyia ha presentat denúncia per l’incendi davant dels Mossos, que investigaven ja dimecres passat. Els consells de les comarques afectades, per la seua part, han reclamat mesures per evitar que això es repeteixi, que van des d’instal·lar videovigilància en punts crítics de la xarxa de fibra òptica fins duplicar part d’ella per fer-la més resistent davant d’incidències. El tall de comunicacions ha afectat més de 60.000 persones i centenars d’empreses i serveis públics.