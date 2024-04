Els afectats pel tall d'internet i telefonia en municipis de Lleida poden reclamar pel temps sense servei

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els afectats dels municipis de Lleida pel tall d'internet i telefonia fixa i mòbil a la xarxa de Telefónica poden reclamar compensacions a la companyia, segons ha avisat l'Agència Catalana de Consum, del Departament d'Empresa i Treball. Poden demanar que se'ls compensi en la propera factura pel temps sense servei, així com també sol·licitar una compensació pels possibles perjudicis que l'avaria els hagi provocat, sempre i quan puguin justificar-ho. Consum està en contacte amb l'operador per tal de garantir que posa tots els mitjans necessaris per informar, assessorar i atendre els clients afectats per l'avaria derivada d'un acte vandàlic en unes instal·lacions de la xarxa de fibra òptica que connecta Lleida i les Garrigues.

En un comunicat, Consum ha detallat el procediment perquè els usuaris afectats puguin reclamar. En primer lloc, han de presentar una reclamació a la companyia de telefonia, especificant tant com sigui possible la seva petició. Cal que ho facin per qualsevol canal que permeti conservar-ne un justificant i hi adjuntin tota la documentació i els justificants pertinents.

Si disposen d'un establiment proper, poden adreçar-s'hi per omplir els fulls oficials de reclamació. Del contrari, un cop se'ls restableixi el servei, poden reclamar per telèfon, trucant al servei d'atenció al client i sol·licitant un número d'incidència, o bé per internet, si la companyia de telecomunicacions disposa d'un formulari web per adreçar-hi reclamacions.

L'empresa té fins a un mes per atendre la reclamació. Si no ho fa o la resposta no és satisfactòria, els consumidors poden adreçar-se a l'organisme de consum del seu ajuntament o consell comarcal, o bé a l'Agència Catalana del Consum per mitjà del web consum.gencat.cat. En aquest cas, les persones autònomes i les microempreses també poden recórrer als organismes públics de consum per tramitar la seva reclamació, ja que l'avaria afecta el funcionament d'un servei bàsic i de tracte continuat.