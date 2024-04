Telefónica tornarà als usuaris la quota dels dies sense servei, però només si ho demanen

Els usuaris particulars i les empreses afectats pel tall dels serveis de telefonia i/o internet que durant dos dies i mig ha afectat part del pla de Lleida podran recuperar la part proporcional de les quotes pel temps que no ha estat operatiu, malgrat que per rebre aquesta compensació hauran de demanar-ho de manera individual a la companyia amb la qual el tenen contractat.

Fonts de Telefónica van confirmar aquesta operativa: “Els clients que s’han vist afectats poden posar-se en contacte pels canals oficials, que són el número 1004 i el servei d’atenció al client”, van assenyalar, per sol·licitar una compensació proporcional de la quota pel temps que han estat sense telèfon i/o sense internet.Aquestes quantitats es compensaran mitjançant un descompte en la següent factura que emeti la companyia, van assenyalar les mateixes fonts, que van remarcar que “han de demanar-ho els usuaris”, ja que la devolució no es fa de manera automàtica.L’operativa és la mateixa per als clients d’altres companyies que s’han vist afectades per la interrupció de les comunicacions a l’operar aquelles sobre la infraestructura de Telefónica.Aquesta última va donar per restablert el servei a primera hora del matí d’ahir, fet que situa la durada de l’incident en una mica més de dos dies i mig en el pitjor dels casos, ja que el tall es va produir a mitja tarda de dimarts.Una altra cosa són, al marge de les quotes de connexió, les afeccions als negocis, la faceta econòmica de les quals no està clar que algú assumeixi: en primer lloc, per la dificultat per quantificar-los en cada cas, i a més, per la nebulosa que existeix sobre la responsabilitat del sinistre tret que la investigació oberta pels Mossos arribi a identificar l’autor o autors de l’incendi i els jutges emetessin una condemna.Les companyies de telecomunicacions “no responen si l’incident es considera com una causa major aliena a l’activitat de l’empresa i sobre la qual no té capacitat d’actuació”, explica Ramón Arnó, advocat especialitzat en assumptes de la xarxa.No obstant, hi ha la possibilitat que els contractes contemplin una responsabilitat objectiva de l’empresa que presta els serveis, que en aquest cas hauria d’assumir aquestes eventuals indemnitzacions per reclamar-les després a qui va provocar l’incendi.“S’estudiarà cada cas”, van assenyalar fonts de Telefónica.

La vulnerabilitat d’un feix de cable amb la connexió de 260.000 clients

L’episodi del tall del servei de telefonia i internet per l’incendi a la galeria per la qual discorren els cables de fibra òptica de l’anella de Lleida ha revelat la vulnerabilitat d’aquesta infraestructura. Pel conducte afectat discorre un feix de vuit cables de 512 fibres i cada una pot donar servei a 64 usuaris, la qual cosa dona una capacitat potencial per atendre 262.144 clients. No obstant, el risc és similar al que es donava amb els circuits de cable de coure. “La distribució final al client és sempre sectorialitzada, però en aquest cas el tall va afectar una de les fibres principals i aleshores cau tot, com passava amb el coure,” explica Jordi Villalba, tècnic de la delegació lleidatana de l’empresa de telecomunicacions Bivid. En aquest cas els efectes de l’avaria es van estendre a nombroses xarxes de tecnologia 4G i 5G, de tecnologia mòbil però les centrals de la qual estan connectades per fibra òptica.