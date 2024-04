Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir durant hores en l’extinció d’un incendi en un magatzem de cereal al Poal. El 112 va rebre l’avís a les 11.47 hores i fins al lloc, al Camí de l’Estació, van acudir cinc dotacions. Juntament amb els operaris de la planta, que van utilitzar maquinària pesant, van escampar el gra a l’exterior del recinte, on el van remullar al quedar danyat per la calor. No hi va haver ferits.