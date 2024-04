Torrelameu denuncia l'escàs cabal que baixa per la Ribagorçana

L’ajuntament de Torrelameu demanarà a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que augmenti el cabal de la Noguera Ribagorçana, ja que en les últimes setmanes ha disminuït notablement i posa en perill els mínims necessaris per proveir l’ecosistema propi del riu, segons van indicar fonts municipals. Des de fa uns dotze dies no baixa a penes cabal i afloren els sediments en el seu curs. “No s’entén quan el nivell de reserves en aquesta conca és molt millor que en altres, segons la CHE”, asseguren les mateixes fonts, que incideixen que aquesta situació provoca malestar entre els pagesos, que no poden captar aigua del riu per regar.