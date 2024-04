Aran posa en marxa el projecte per aprofitar la biomassa dels boscos

Aran ha posat en marxa el projecte BoscAran, liderat pel Conselh Generau i el Centre Forestal de Catalunya, per aprofitar la biomassa dels boscos i activar la bioeconomia a la Val. L’objectiu és poder recuperar la gestió dels recursos forestals de manera conjunta entre el Conselh i els ajuntaments, per avançar en la disminució de la petjada de carboni, l’autosuficiència energètica i les xarxes de calor als pobles. Això haurà de permetre una reducció de la despesa en energia tant de les administracions com de la ciutadania.

El projecte es desenvoluparà en diferents accions i contempla monitorar un pla d’ordenació forestal, planificar la transició energètica amb la biomassa, dissenyar centres logístics i xarxes de calor, introduir la silvicultura amb sistemes de mecanització adaptada a zones d’alta muntanya i generar noves oportunitats d’ocupació per enfortir el teixit productiu rural. El Conselh ha rebut una ajuda d’1,2 milions d’euros del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a aquest projecte. Compta com a socis amb l’ajuntament de Bonansa, l’associació espanyola de municipis de muntanya i d’entitats propietàries forestals de Catalunya.

La biorefineria experimental estarà ben aviat en marxa a Balaguer

La UdL espera engegar ben aviat la biorefineria experimental a Balaguer, que haurà de donar servei tant a grups d’investigació com a empreses de tot el món. A partir de biomassa agroalimentària i forestal, aquesta instal·lació podrà desenvoluparà productes tan variats com hidrolitzats de proteïnes, que poden utilitzar-se com fertilitzants, o líquids iònics, que funcionen com a dissolvents verds. Unes dificultats per adjudicar les obres en un moment d’alça de preus van retardar les obres i van obligar a instal·lar la biorefineria de forma provisional a Lleida.