El canal d'Urgell acorda un tercer reg per als cultius del principal

La junta de govern de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha acordat aquest dimecres assignar un tercer torn de reg a totes les parcel·les del canal principal, que és el que s'abasteix del sistema de Rialb-Oliana. Des d'aquesta campanya, l'aigua del canal es reparteix de manera equitativa, amb independència del cultiu sembrat, mitjançant la nova unitat hidro. La campanya va arrencar amb dos hidros, l'equivalent a dos regs, i ara s'ha acordat assignar-ne un més, fins arribar als tres. En un comunicat, els regants han defensat la gestió que s'està fent de la campanya i diuen que s'està duent a terme amb "normalitat". Els embassaments de Rialb i Oliana estan al 40% de la seva capacitat conjunta, lluny del 12% d'ara fa un any que va obligar a avançar el tancament del canal.

La Casa Canal explica que en les dos primeres setmanes la demanda d'aigua per part dels regants ha estat molt baixa arran de les previsions de pluges que finalment no s'han complert, i que això ha fet augmentar les peticions de reg a partir del dia 8 d'abril, moment des del qual el Canal Principal ha estat circulant a la seua capacitat màxima. També afirma que les diferents comandes setmanals han estat assolides en la seva totalitat en les tres primeres comandes i en un 84% en la comanda del 15 d'abril, encara en curs.

Així mateix, el fet que moltes de les parcel·les no havien regat des de feia més d'un any a causa de les restriccions per la sequera, ha suposat un major consum en els primers regs. Tot i això, els regants afirmen que s'ha cobert el reg en tota la superfície de les parcel·les que ho han sol·licitat, i afegeixen que això farà que el volum utilitzat sigui superior al previst en un inici. Des de la comunitat de regants també volen destacar "l'esforç" que estan fent les Col·lectivitats per aplicar el nou sistema de gestió, que canvia totalment la seva forma de treballar, i afegeixen que se'ls hi està oferint tot el suport necessari per al correcte funcionament de l'aplicació.