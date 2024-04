ERC, Junts i la CUP planten el debat electoral de l'ANC per haver-hi Aliança Catalana i Front Nacional

ERC, Junts i la CUP van anunciar ahir que no assistiran al debat electoral que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) preveu celebrar aquesta tarda a Lleida. L’entitat independentista havia convocat aquestes tres formacions polítiques juntament amb unes altres tres d’extraparlamentàries: Alhora, liderada per Clara Ponsatí; Aliança Catalana, encapçalada per Sílvia Orriols, i el Front Nacional. Juntaires, republicans i cupaires rebutgen compartir un acte amb aquestes dos últimes.

Esquerra i la CUP van emetre un comunicat conjunt en el qual van manifestar la seua preocupació per l’“ascens de l’extrema dreta”, en la qual enquadren Aliança Catalana i el Front Nacional. Afirmen que la llibertat d’expressió “no empara discursos d’odi” i que el projecte independentista “és el d’un país obert”.

En aquest sentit, qüestionen l’ANC per “faltar als seus estatuts fundacionals, que recullen que no hi ha cabuda per a l’odi ni la discriminació”.Per la seua part, fonts de Junts van confirmar que també han excusat la seua presència en el debat a causa de la presència d’Aliança Catalana i el Front Nacional, al considerar que aquests dos partits “no comparteixen els valors mínims de qualsevol democràcia”.

Per la seua part, l’ANC de Lleida va publicar en xarxes socials que “algunes formacions rebutgen debatre amb companys independentistes, però no tenen cap problema a fer-ho amb el nacionalisme espanyol més ranci”.

Fonts de l’entitat van ratificar que el debat electoral se celebrarà avui i van argumentar que “no ens correspon decidir què és extrema dreta o extrema esquerra”. Quant als partit que han rebutjat assistir, van apuntar que “respectem la seua opinió, i alhora els convidem a ser coherents i no participar en debats amb formacions com Vox”.