Rècord de fred en més de dos dècades i neu en cotes altes de muntanya

Un total de 83 de les 113 estacions de la xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya van registrar ahir la seua temperatura més baixa en un 23 d’abril en les més de dos dècades que fa que funcionen. Va destacar l’Observatori Fabra de Barcelona, on la mínima d’ahir (5,1 ºC) va ser la més baixa en un 23 d’abril des del 1934. El dia de Sant Jordi va començar amb un fred propi de l’hivern i gelades en la meitat nord de les comarques d’alta muntanya, i fregant els zero graus a la majoria de les del pla. També hi va haver gelades a Oliola, amb 3,4 graus sota zero igual com al Montsec, Solsona i Tremp. A Alfarràs van arribar a 2,4 sota zero i a 1,4 graus negatius al Poal i un a Lleida.

Al Pirineu van caure algunes nevades, que van obligar a utilitzar cadenes per circular per la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu la matinada de dilluns a dimarts. També va nevar a les cotes altes, a més de 2.500 metres, del Sobirà, Alta Ribagorça i Aran. La baixada de les temperatures va ser notable en la majoria de municipis amb temperatures negatives entre mig grau o grau i mig com a Alguaire, les Borges Blanques, Tàrrega o Mollerussa. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya apuntaven a una nova baixada dels termòmetres dimarts a la nit, tant al pla com al Pirineu (més informació a la pàgina 33).