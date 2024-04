El Govern limita el lloguer de temporada i d'habitacions

El Consell Executiu va aprovar ahir un decret llei que limitarà els preus del lloguer d’habitacions i també el d’habitatges per temporada. Aquesta norma s’aplicarà en els municipis que tinguin el mercat immobiliari tensionat. Aquesta llista inclou la ciutat de Lleida i divuit localitats més de les comarques lleidatanes.

La nova norma distingirà entre el lloguer de temporada per a ús residencial del que es contracta per motius d’oci o assistència a esdeveniments. Els primers no estaran subjectes a límits de preus, mentre que els segons sí. La finalitat del lloguer haurà de figurar a cada contracte. Si això no consta de manera explícita, es considerarà que l’immoble es lloga com a habitatge permanent.Quant al lloguer d’habitacions, el decret llei estableix que la suma dels ingressos per les diferents estances llogades de forma simultània no podrà superar el límit de preu que, segons la normativa per a àrees tensionades, s’aplicaria al llogar l’habitatge sencer.Aquestes mesures es completen amb la previsió de sancions per aquells que superin els preus de lloguer de referència i atorgant a la Generalitat dret de compra preferent d’habitatges de grans propietaris o en immobles obtinguts en execucions hipotecàries, a fi d’augmentar el parc públic de pisos socials. La llista de municipis lleidatans amb el mercat immobiliari tensionat es va limitar en un primer moment a vuit: Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Guissona, Solsona i la Seu d’Urgell. Aquest mateix mes la Generalitat n’ha sumat onze més: Vielha, el Pont de Suert, Bellver de Cerdanya, Artesa de Segre, Ponts, Almacelles, Alpicat, Alcarràs, les Borges Blanques, Bellpuig i Linyola.

La consellera de Territori, Ester Capella, va explicar que el decret llei pretén complementar la legislació espanyola en el marc de les competències de la Generalitat, a fi de respondre a la “necessitat urgent i inajornable” d’evitar que el parc d’habitatge residencial passi a ser de temporada.