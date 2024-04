Elena reivindica des del Pirineu la feminització del cos de Mossos d'Esquadra

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat la feminització del cos de Mossos d'Esquadra durant la celebració del Dia de les Esquadres a l'Alt Pirineu i Aran a Tremp. Elena ha dit que si al cos hi ha el 20% de dones, no pot ser que els comanaments solament estiguin ocupats per un 10% de dones. Aquest fet, l'ha titllat de "discriminació" i ha afegit que "cal prendre mesures perquè això canviï" per un acte de "justícia". El conseller ha dit que "la millor recepta" pel cos és "més recursos humans, més tecnologia i més competències". Durant l'acte, que s'ha celebrat a Tremp, s'ha reconegut la trajectòria professional i el treball policial de 127 persones.

De la seua banda, el comissari en cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, David Boneta, ha demanat als agents que siguin "sensibles" amb les característiques dels territoris de muntanya. Unes comarques que Boneta coneix molt bé tant per la seva labor professional com personal donat que és trempolí, origen del qual s'ha mostrat orgullós. El comissari ha finalitzat el seu parlament destacant els valors del cos de Mossos d'Esquadra i mostrant-se orgullós del "que fem i com ho fem".

El cinema La Lira de Tremp ha acollit l'acte del Dia de les Esquadres a l'Alt Pirineu i Aran.Marta Lluvich / ACN

L'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha destacat la coordinació que ja existeix entre els Mossos d'Esquadra i altres cossos d'emergències i ha demanat als agents "continuar millorant en compromís i coordinació". L'alcaldessa ha destacat que a les comarques del Pirineu hi ha una "baixa activitat delinqüencial", però que per la poca població que hi viu fa que "l'impacte sigui més gran".