El turisme actiu ocupa 1.800 persones i té un impacte econòmic de 111 milions

El turisme actiu i els esports d’aventura guanyen pes a les comarques de Lleida, amb un creixent impacte econòmic que l’any passat va superar els 111 milions d’euros. Així ho afirma un estudi de la Càtedra de Turisme d’Interior i Muntanya de la UdL, segons el qual aquest sector engloba 277 empreses, que ocupen un total de 1.816 persones. Aquestes firmes esperen repetir aquest any la contractació de 800.000 serveis, una xifra rècord que Lleida va assolir per primera vegada el 2023. L’estudi, elaborat en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació, assenyala que l’impacte econòmic del turisme actiu ja supera les xifres prèvies a la covid, mentre que la contractació de personal ha anat en augment, però no ha assolit encara els 2.016 treballadors del 2019, l’any abans de la pandèmia.

La Diputació va presentar les conclusions d’aquest estudi durant la presentació ahir a Llavorsí de la nova temporada de turisme actiu. El president de la corporació provincial, Joan Talarn, va destacar el paper pioner del Pallars Sobirà en el seu desenvolupament d’aquesta oferta turística, que inclou des de ràfting i barranquisme fins a excursions a peu, amb bicicleta i a cavall i parapent, entre d’altres. El vicepresident i responsable de l’àrea de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va recordar que “el turisme és la peça fonamental de l’economia del Pirineu”.El president del consell del Pallars Sobirà, Carlos Isus, va avançar que impulsaran una associació que englobi tot el sector turístic de la comarca, mentre que el president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, va recordar el suport que reben d’Endesa per regular el cabal de la Noguera Pallaresa per al ràfting. La Diputació va destacar entre les novetats d’aquest any la futura tirolina de Boí Taüll, que serà una de les més llargues d’Espanya amb 1.200 metres. Va afegir que Baqueira obrirà l’hotel Montarto el 3 de juliol i dos remuntadors per donar accés a camins per a BTT i excursionistes. Paral·lelament, avancen projectes per a nous equipaments i activitats turístiques. El Consorci Segre-Rialb ha tret a concurs per 193.000 euros la compra del catamarà impulsat per energia solar que haurà de traslladar visitants entre diferents embarcadors del pantà de Rialb. Així mateix, la Pobla de Segur ha licitat la redacció del projecte per a un camp d’eslàlom a la Pallaresa