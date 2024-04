La cultura japonesa envaeix Ivars d'Urgell per tercer any

Menjar yatai, demostracions del joc Kendama i connexions en directe amb el Japó van formar part del festival Matsuri de Ponent, que va celebrar ahir a Ivars d’Urgellla tercera edició. El certamen va comptar amb un total de 37 expositors ubicats dins de la Sala que van vendre tota mena d’objectes relacionats amb la cultura japonesa, ja fossin còmics, objectes decoratius o bonsais. Entre les autoritats que van visitar el certamen hi va haver la consellera d’Acció Exterior i la Unió Europea, Meritxell Serret, i la cònsol general del Japó, Akiko Shikata.El Matsuri per primera vegada va incloure l’edifici de Cal Sant com a escenari de les iniciatives. Així, va acollir una exposició feta pels alumnes de l’escola Ondara de Tàrrega amb uns dibuixos que van retre homenatge al creador de còmics com Dragon Ball, Akira Toriyama, traspassat al març. Al mateix espai es va col·locar una figura gegant del personatge animat Totoro. El menjar també va tenir el seu protagonisme, amb diverses parades que van presentar una selecció variada de cuina japonesa. Els visitants van poder adquirir gyozas o dolços japonesos, mentre que Yoshi Yamazaki i Ignasi Calonge van elaborar fideus soba. No va faltar ramen ni la cervesa Newaza, inspirada en un disseny japonès. Entre altres activitats, el Matsuri va acollir un taller de manga de l’Escola Josa i Montse Rubinat va presentar poemes haiku catalans.