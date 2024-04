Acumulats més de 100 litres al Pallars Sobirà i la Vall Fosca des de divendres

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les pluges han acumulat més de 100 litres per metre quadrat al Pallars Sobirà i la Vall Fosca des de divendres, mentre que al Pirineu, l'Alt Empordà i el Montseny s'han superat els 50 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En les darreres 24 hores s'han recollit entre 20 i 40 litres per metre quadrat a bona part de les comarques del nord-est. Si es té en compte la pluja des de divendres, s'han acumulat 177,3 litres per metre quadrats a Espot, 140,4 a Salòria i 104,2 a Boí. A Núria s'ha arribat als 97,6; a Espolla 79,7; a Navata 68,5; al Pont de Suert 59,1; i a Puig Sesolles 50,9, entre d'altres.