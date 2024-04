Prop de 80 campaners en la Trobada d'Os amb tocs a favor de la pagesia

Més de 1.500 persones es van congregar ahir a la plaça de l'església d'Os de Balaguer en la XXXVII Trobada de Campaners que reivindica el toc manual de les campanes reconegut per la Unesco. Fins a aquesta població de la Noguera es van desplaçar campaners de Catalunya, Andorra, Castella i Lleó i el País Basc

Prop de vuitanta campaners vinguts de diferents punts de Catalunya, Andorra, Castella i Lleó o el País Basc, entre altres llocs, van acudir ahir a Os de Balaguer per participar en la 37 edició de la Trobada de Campaners que reivindica el toc manual de les campanes. Van començar a arribar cap a les 10 del matí i van esperar el seu torn per fer els seus tocs al campanar de l’església de Sant Miquel. “La tradició es consolida i és una celebració molt estimada on cada un fa la seua aportació especial”, va explicar l’alcaldessa, Estefania Rufach. “Hi ha campaners amb edats compreses entre els nou anys, com és el cas dels de Cervera, fins als que ronden els vuitanta i que van impulsar aquesta tradició. La supervivència està garantida”, va remarcar Rufach.

La demostració de tocs va començar cap a les deu del matí i va durar fins gairebé la una del migdia. El toc final el van fer els joves campaners de la població en honor a la pagesia per animar els agricultors a prosseguir en la seua tasca malgrat les nombroses dificultats per les quals travessa el sector. Felisa Corredera, de Yudego, és filla i neta de campaners i assegura que l’avenir de la saga està assegurat “perquè és una cosa que portes dins”. Per la seua part, José Luis Albizua, d’Amurrio, a Àlaba, va assegurar que porta molts anys fonent i tocant campanes i va destacar que celebracions com la d’Os “aconsegueixen ajuntar-nos a tots i mantenir un so que ja és història”.

La població també va retre homenatge al mestre fonedor Abel Portilla, de Cantàbria, que ha elaborat manualment diverses campanes per a la població i que es distingeixen perquè tenen “un so ancestral com les d’abans”, va indicar. Escultures en moviment és l’exposició que Portilla mostra a la sala del consistori fins al 12 de maig.La jornada va comptar amb un dinar popular al qual van assistir unes quatre-centes persones i per la plaça de l’Església van arribar a passar unes 1.500 persones. Durant tot el matí hi va haver venda de productes de proximitat en una vintena de parades que van ocupar el centre històric.

Una pràctica ancestral i protegida

La Unesco va declarar el desembre del 2022 el toc manual típic d’Os i d’altres poblacions d’Espanya Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. És una tradició sostinguda actualment per ajuntaments, grups de voluntaris i veïns. A més, l’ancestral pràctica és un dels reclams turístics d’aquesta població de la Noguera que ha sabut mantenir-la i aconseguir que els joves la preservin i li donin continuïtat. De fet, ells van ser els encarregats del toc final en favor de la pagesia en la jornada d’ahir. Els campaners van executar tocs de festa, d’ànima i de vigília, entre d’altres. També es va sortejar una campana elaborada per Abel Portilla.