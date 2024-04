Els joves de la Colla Campanera d'Os de Balaguer reivindiquen tocar a mà les campanes

De valents és fer girar una campana de centenars de quilos com si es tractés d’un full de paper pel simple fet de sentir un repic “especial”. Una valentia que demostren els joves de la Colla Campanera d’Os de Balaguer, formada per Arnau Farré, Marc Freixes, Salvador Farré, Abel i Marc Mora i Francesc i David Goixart, capitanejats pel mestre Ignasi Cortés. Afirmen que s’hi identifiquen. “És el nostre emblema, és poble i tot un orgull per a nosaltres”, diuen.

Demà tornaran a tocar, amb un so dedicat aquest any als pagesos i per demanar aigua, en la 35 edició de la Trobada de Campaners. Allà es congregaran campaners de diferents punts de la geografia, i se n’esperen més de mig centenar.

“Els nostres repics estaran dedicats al sector agrícola i per demanar aigua i intentar atenuar la persistent sequera”, van explicar. Van assegurar que repiquen les campanes perquè fer-ho “és més que una emoció, és respecte, ja que des de petits hem anat aprenent d’altres campaners”. No dubten que el relleu generacional d’aquesta pràctica ancestral està garantit a Os. “Igual que a nosaltres ens va atreure aquesta afició, hi ha nens ara al poble que ja senten el mateix i es colen al campanar per mirar com ho fem.” Sense por, encara que sí amb respecte, van escalfar ahir els primers tocs que oferiran demà a la trobada.

Asseguren que des que la Unesco va declarar el 2022 aquest toc manual típic d’Os i d’altres poblacions d’Espanya Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, l’interès ha crescut, fins i tot ha estat un reclam turístic per al poble, on hi ha la seu de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya i el Museu de la Campana al castell. Saben que han aconseguit que les campanes continuïn ressonant, tocant-les tal com ho feien “els grans” i és una manera de preservar un costum que sempre ha estat a punt de perdre’s.

“Mantenen la tradició i li donen continuïtat”

“El millor toc a Os és el de la celebració, perquè l’assoliment que aconsegueixen aquests artífexs és el més important: garanteixen la tradició i mantenen una festa i una manera d’entendre la vida al llarg dels anys venidors.” Així de contundent es va mostrar ahir Ignasi Cortés, que durant anys ha fet repicar les campanes. “Han sabut mantenir la tradició, preservar-la i donar-li continuïtat. Són uns valents”, va dir.