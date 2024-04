Eleccions amb dos candidats a presidir els caçadors de Lleida

La Federació de Caça celebrarà el dia 11 de maig les eleccions per elegir el president a Lleida amb dos candidats. Un d’ells és l’actual president, Jaume Teixidó, que ocupa el càrrec des de l’any 2012 i opta a la reelecció per a quatre anys més. L’altre és l’exsecretari tècnic de l’entitat, Ramon Mayench, que presenta candidatura després d’haver guanyat als tribunals el litigi pel seu acomiadament l’any 2021.

Les dos candidatures es van proclamar la setmana passada. La de Teixidó es va presentar amb els avals de trenta-tres dels 190 clubs i societats de caçadors lleidatanes, mentre que la de Mayench en va reunir vuitanta-nou. Així consta a l’acta que recull també la constitució de la junta electoral i estableix que la campanya electoral es desenvoluparà entre els dies 3 i 9 de maig. Les votacions el dia 11 tindran lloc al matí a Lleida i la Pobla de Segur. Les eleccions a les delegacions territorials de tot Catalunya són el preludi dels comicis per renovar la direcció catalana que s’hauran de celebrar aquest any.Teixidó i Mayench van col·laborar estretament durant gairebé una dècada a la Federació lleidatana, un com a president i l’altre com a secretari tècnic, fins que la direcció catalana va acomiadar aquest últim l’any 2021 a l’atribuir-li diverses irregularitats durant l’exercici del seu càrrec. Una sentència judicial dos anys després, el 2023, va rebutjar totes les acusacions que l’entitat va formular contra l’exsecretari tècnic i va declarar nul el seu acomiadament per la via disciplinària. Segons fonts pròximes al litigi, aquesta resolució judicial és ferma des d’aquest mateix mes.Teixidó buscarà en aquestes eleccions renovar la confiança dels federats per a un nou mandat, mentre que Mayench ha dut a terme en els últims mesos una precampanya en la qual qüestiona l’actual direcció de l’entitat a Lleida i Catalunya, al considerar que el territori lleidatà ha perdut pes i dies de caça. Els comicis se celebraran en un moment en el qual l’activitat dels caçadors ha guanyat rellevància social com a mitjà per poder combatre plagues de senglars i conills que danyen cultius.