Ferit al rebre un tret al braç un usuari de 85 anys d'una residència de Sort

Un home d’uns 85 anys, usuari de la residència Àngel Serafí Casanoves de Sort, va resultar ferit ahir al matí al rebre l’impacte d’un tret, pel que sembla un perdigó, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i identificar l’autor del tret amb l’arma de foc.

L’incident va ocórrer cap a les 11.00 hores al geriàtric, situat a la carretera de la Seu d’Urgell de la capital del Pallars Sobirà, quan l’home es trobava a l’exterior, a la zona del jardí i de l’hort, i va rebre l’impacte d’un projectil, un perdigó, en un braç (segons algunes fonts en una mà). Li haurien disparat des de l’interior de l’edifici, segons van informar fonts coneixedores del cas. El geriàtric va alertar al 112 i fins al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’home va ser atès in situ i, posteriorment, evacuat a l’hospital del Pallars de Tremp. No es temia per la seua vida.

Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per intentar determinar si va ser un tret accidental o, al contrari, intencionat, malgrat que la primera hipòtesi era la que cobrava més força. El tret s’hauria efectuat des d’interior de l’edifici cap a l’exterior. Els agents van acordonar la zona i es van entrevistar amb diverses persones. Agents d’Investigació i de la Policia Científica van fer una inspecció ocular i es preveu que avui tornin al lloc per completar la investigació i intentar localitzar l’arma amb la qual es va efectuar el tret. Pel que fa a les lesions, la víctima presentava una ferida amb orifici d’entrada i de sortida i seria per un perdigó o munició del calibre 22.En cas de ser identificat, l’autor podria ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de lesions. A l’impactar-li al braç és possible que es rebutgi el delicte de temptativa d’homicidi, malgrat que no es pot descartar. També, en el cas que no tingui llicència, s’imputaria tinença il·lícita d’armes.