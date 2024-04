Un intent de robatori causa una fuga d'amoníac a Fruits de Ponent d'Alcarràs

Una fuga d’amoníac causada pel que sembla per un intent de robatori en una canonada de la cooperativa Fruits de Ponent d’Alcarràs va obligar a activar ahir al matí el pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseqcat). L’incident va obligar a desallotjar l’empresa –la majoria de la plantilla, unes 80 persones, encara no havien arribat a treballar– i, en un primer moment, també es va demanar als veïns d’un perímetre de 50 metres que es confinessin als seus habitatges. A més, els Mossos d’Esquadra han obert una investigació ja que se sospita que la fuga va ser causada per un intent de robatori de les canonades, segons ha pogut saber aquest diari. Cap persona va resultar ferida.

Va ser un treballador de manteniment de l’empresa, ubicada al Camí de les Coves, qui a les 7.12 hores va alertar de la fuita. Els Bombers de la Generalitat van acudir amb deu dotacions i els efectius, juntament amb operaris, van prendre mesures d’amoníac a l’exterior de la nau i també van buscar el punt de la fuita, que es va localitzar a la zona de manipulació d’una de les cambres. Posteriorment, van tancar les vàlvules i van perimetrar la zona.Protecció Civil, responsable d’activar l’alerta, va recomanar als veïns que no s’atansessin a la zona i que, si notaven molèsties per olors, es confinessin als domicilis tancant portes, finestres i elements de ventilació. Per aquest incident també van ser activades patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local d’Alcarràs, un tècnic de Seguretat Industrial i ambulàncies del SEM, que va confirmar que no s’havia produït cap afectació personal. L’alerta es va desactivar minuts abans de les 14.00 h. Des de Fruits de Ponent van informar que, després d’aixecar el perímetre, es va continuar ventilant les instal·lacions i, per prevenció, tampoc no hi va haver activitat durant la tarda. També van iniciar la valoració de danys. Pel que fa a les causes, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació ja que se sospita que podria ser per un robatori de material. Entre altres elements, s’analitzen els enregistraments de les càmeres de seguretat.

Minimitzar el risc i garantir la seguretat

El Plaseqcat gestiona les emergències que es puguin produir per accidents greus que tinguin lloc en establiments on es vegin involucrades substàncies químiques, a fi de minimitzar el risc i garantir la seguretat de les persones que hi treballin i de la protecció dels béns, les infraestructures i el medi ambient.