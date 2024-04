Lleida registra rècord de pluges en 40 dies al Pirineu amb més de 243 l/m² al Sobirà

Les pluges han deixat al Pirineu de Lleida xifres rècord des de mitjans de març fins ahir si es comparen amb la mitjana total de l’any passat, caracteritzat per una forta sequera. Segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), des del dia 15 del mes passat fins ahir s’han registrat 243 litres per metre quadrat a Collegats davant dels 412 del total del 2023. Al Pont de Suert s’han recollit 180 litres per metre quadrat en 40 dies davant dels 760 de tot un any; a Espot més de 206 mentre que en els 12 mesos de l’any passat la mitjana va ser de 862. Moltes de les precipitacions s’han concentrat en quatre dies, des de divendres fins ahir dilluns.

Així, a Espot van caure més de 180 litres per metre quadrat, a Salòria 146, a la Bonaigua 93, a Tuixent 74, a Tremp 47 i a Lladurs 33. Al pla també s’han recollit importants precipitacions, més de 41 litres per metre quadrat a Raimat, 36 a Tornabous i a Lleida 15. Avui continuarà plovent al Pirineu. A més, també va nevar en cotes altes i es va arribar als 100 centímetres acumulats a Certascan, 62 a Espot, 89 a Boí i 58 a la Bonaigua.

L’Urgell demana 21 de cada 22 hectòmetres i el Segarra-Garrigues, un de cada nou

Aquesta situació va provocar ahir despreniments a la C-13 a Talarn i a la Guingueta, on els Bombers van haver d’actuar per retirar roques de la calçada. També van caure pedres a la calçada a l’L-201 a Ciutadilla, C-13 a la Guingueta d’Àneu i la C-462 a la Vansa i Fórnols. Hi va haver inundacions sense importància a Verdú i Tàrrega i el cabal dels rius s’ha disparat, la qual cosa millora les reserves als pantans. El Segre va arribar a portar gairebé 50 metres per segon a Oliana. L’embassament d’aquesta població és gairebé al 80% amb més de 67 hectòmetres cúbics, mentre que Rialb en té gairebé 132 i és al 32,6%. Per aquesta raó el Canal d’Urgelles planteja reduir el cabal que circula pel Principal i l’Auxiliar ja que la demanda s’ha reduït notablement. Pel que fa a la resta dels embassaments, els de l’Aragó i Catalunya estan a més del 90% de capacitat. A la Ribagorçana els embassaments de la conca acumulen més de 530 hectòmetres cúbics, dels quals 204 són a Santa Anna.

La CHE reparteix l’aigua del Segre per la falta d’acord entre regants

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre comunicarà avui la decisió sobre el repartiment de cabals dels pantans del Segre, Oliana i Rialb, davant la falta d’acord entre els regants del Canal d’Urgell i els del Segarra-Garrigues. Els usuaris dels embassaments van assistir ahir a una reunió extraordinària de la junta de desembassament de la conca del Segre i les postures d’ambdós comunitats de regants van continuar igual de distants que quan va començar la campanya de regs. L’Urgell reclama l’equivalent a l’històric de consums (en una proporció de 21 a 1), mentre que el Segarra-Garrigues reivindica almenys un 9 a 1 (de cada 10 hectòmetres, 9 a l’Urgell i un per a ells). En aquest sentit, el president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va lamentar que no s’hagi pogut arribar a un acord, la qual cosa porta que es repeteixi la situació de l’any passat, que la CHE va decidir. Jové va recordar que s’ha començat la campanya sense saber quines dotacions exactes corresponen a cada usuari, per la qual cosa s’han establert per sota de les previsions per poder actualitzar-les a l’alça, “sempre considerant que som un canal tecnificat que estalviem el màxim” d’aigua. Aquest sistema requeriria conèixer les dotacions per avançat perquè sigui efectiu, de manera que es puguin planificar la sembra i el reg.