Rehabilitaran l'Hospital de Cartró de la Vall Fosca

L’ajuntament de la Torre de Capdella iniciarà, a partir d’aquesta setmana, treballs per assegurar la conservació de l’Hospital de Cartró, construït fa més d’un segle i l’últim edifici d’aquest tipus que queda en peu a Europa. Es va construir per atendre ferits en accidents a les obres de la central de Capdella i, amb el pas dels anys, va arribar a convertir-se en l’exemple més antic d’edificació modular que es conserva avui dia i una icona de l’arquitectura industrial del segle XX que ha atret l’interès d’estudiosos d’arreu del món.

L’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau (ERC), va explicar que aquests treballs es concentraran a la zona que, originàriament, va acollir els espais de cirurgia i el seu entorn. “Es preveu netejar l’edifici i actuar a les parets en les quals s’han detectat fongs”, va detallar el primer edil. “L’objectiu és recuperar-lo tal com estava i preservar de forma adequada aquest patrimoni històric”, va afegir. Aquesta actuació suposarà una inversió d’uns 50.000 euros i es planteja després d’una primera intervenció, fa cinc anys, que va consistir a protegir sota una teulada aquest immoble, declarat bé cultural d’interès local (BCIL).L’edifici va ser construït fa més de 115 anys amb peces prefabricades de cartró i fusta. Després de servir com a hospital, es va utilitzar durant anys com a magatzem.