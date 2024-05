Liciten més centrals solars per estalviar llum en regadius

La Generalitat ha tret a concurs dos noves centrals solars per reduir i fins i tot eliminar les factures elèctriques per bombar aigua per a regs de les Garrigues. Una d’aquestes és per al Garrigues Sud, on el procés per fer funcionar els bombatges amb energies renovables ja ha començat, i l’altra per a la comunitat de regants de l’Albi. El departament d’Acció Climàtica ha obert el procés per adjudicar les obres de les dos instal·lacions fotovoltaiques per més d’1,6 milions d’euros.

En el cas del Garrigues Sud, està prevista una instal·lació de panells solars a Bovera que seguiran la trajectòria del sol al llarg del dia i sumaran una potència de 500 kW. El seu objectiu és disminuir el consum d’energia que ara pren de la xarxa elèctrica per fer funcionar els bombatges amb els que capta aigua de l’Ebre en les tres primeres etapes d’aquest regadiu. Sumen més de 4.000 hectàrees als municipis de Bovera, la Granadella, Bellaguarda, 3ls Torms, Juncosa i Flix (aquest últim a Tarragona).Aquestes obres han sortit a concurs amb un pressupost de 863.905 euros. Cal assenyalar que aquesta central solar ja compta amb l’autorització administrativa de la Generalitat, que la va fer pública aquesta mateixa setmana. La construcció es planteja després que, l’agost de l’any passat, es posés en marxa a Bovera la primera planta fotovoltaica destinada a l’autoconsum d’energia d’aquesta comunitat de regants. Està prevista la construcció de cinc d’aquestes instal·lacions per subministrar electricitat al conjunt del Garrigues Sud.Per la seua part, la central solar per a la comunitat de regants de l’Albi preveu subministrar l’energia necessària per als bombatges que els agricultors fan servir per captar aigua del riu Gorg i donar reg de suport a 436 hectàrees d’oliveres en aquest municipi i les localitats veïnes de la Pobla de Cérvoles, Cervià de les Garrigues, el Vilosell i les Borges Blanques. L’objectiu és cobrir amb panells solars la totalitat del consum energètic d’aquesta comunitat, que ara rep de la xarxa elèctrica i ascendeix a més de 45.000 euros a l’any. La instal·lació solar té un pressupost de 748.758 euros i l’empresa adjudicatària tindrà un termini de 12 mesos per completar els treballs.