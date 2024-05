Puigdemont veu el 12-M un plebiscit entre Junts o una “aliança d'esquerres”

L’expresident de la Generalitat i cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, va presentar ahir les eleccions com un plebiscit entre una “aliança d’esquerres” encapçalada pel socialista Salvador Illa o un Govern liderat per Junts. En un míting a Argelers (Catalunya Nord), davant de centenars de militants i simpatitzants arribats des de Barcelona i voltants, Puigdemont va tornar a la campanya electoral després d’haver suspès durant dos dies la seua agenda política per la mort de la seua mare.

“No ens enganyem, només hi ha dos opcions que poden governar Catalunya”, va advertir en el seu discurs, en el qual va contraposar el seu projecte a favor de “defensar Catalunya sense demanar permís a Madrid”, davant una “aliança de totes les esquerres, les catalanes i les espanyoles”, amb Illa a la presidència de la Generalitat.Puigdemont va puntualitzar que també hi ha la possibilitat que Illa sigui investit president “fent un Collboni”, en al·lusió a l’aritmètica que va permetre l’any passat al socialista Jaume Collboni ser nomenat alcalde de Barcelona, amb els vots dels comuns i del Partit Popular, per impedir que l’elegit fos Xavier Trias, que havia estat el més votat.

La candidata per Lleida, Jeannine Abella, va ser a Isona i Tremp i va dir que si governen agilitzaran el pagament d’ajuts de primera instal·lació entre els agricultors i impulsaran la formació professional i dual. Va participar en un míting amb Jordi Rull i Anna Erra.