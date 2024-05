Eviten la mutilació genital a dos germanes, una de menor, del Segrià

Els Mossos d’Esquadra han tornat a evitar un cas de mutilació genital femenina de joves residents a les comarques lleidatanes. El cas va tenir lloc en el primer trimestre de l’any, quan es va tenir coneixement que dos germanes, una d’elles menor d’edat, veïnes de la comarca del Segrià, estaven en perill de ser sotmeses a aquesta pràctica durant un viatge que anaven a fer amb la família al seu país d’origen, a l’Àfrica subsahariana.

Segons van informar aquest dijous fonts policials a aquest diari, com és habitual en aquests casos, des d’Educació i Salut s’avisa la Policia catalana quan es detecta d’un risc de mutilació genital femenina. En aquest cas, una vegada alertats, els Mossos es van reunir amb tota la família de les joves per explicar-los conseqüències i que se’ls faria un seguiment i vigilància de la situació de les dos germanes. Segons les mateixes fonts, la família va entendre la situació.

Val a recordar que l’any passat, els Mossos ja van evitar que tres germanes, dos de les quals menors d’edat i residents a la comarca de la Segarra, fossin víctimes d’una mutilació genital femenina i d’un matrimoni forçat. El mes de juny es va tenir coneixement del risc imminent que patien les tres joves després de donar l’alerta l’entorn d’Educació i del CAP de referència de les noies abans que viatgessin amb la família al seu país d’origen al Sahel, al sud del Sàhara. D’aquesta manera, des del 2008, els Mossos ja han evitat vint-i-quatre casos de mutilació genital femenina de joves, tant menors com majors d’edat, residents a les comarques lleidatanes. Així mateix, des de l’any 2009 s’han impedit divuit matrimonis forçats, deu d’aquests de menors.

Pugen un 22% les denúncies per mals tractes i detinguts 8 menors

En el primer trimestre del 2024, els Mossos van registrar 343 denúncies per violència masclista a les comarques lleidatanes, cosa que representa un augment del 22,5% respecte al mateix període de l’any passat, i una mitjana d’una trentena de víctimes ateses a la setmana. En el cas de la violència domèstica en l’àmbit familiar, la Policia catalana va arrestar entre gener i març 8 menors d’edat, quan l’any passat no n’hi va haver cap. En total, hi va haver 165 arrestats per maltractaments en tres mesos.