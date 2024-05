Protectors metàl·lics per a arbres perquè els conills es mengen els de plàstic

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va assegurar ahir que “molts pagesos hauran d’instal·lar protectors metàl·lics als arbres perquè els conills comencen a menjar-se els de plàstic”. Ho va dir durant una visita en una finca de pistatxos a Tàrrega, on va recordar que el seu departament destinarà 6,3 milions d’euros a subvencions per protegir cultius dels conills en zones declarades en emergència cinegètica (com va avançar SEGRE el 25 d’abril).

Mascort va puntualitzar que aquests ajuts “cobreixen també els protectors instal·lats l’any passat”. S’atorgaran en zones d’afectació molt greu, on cobriran el 80% de la inversió amb un límit de 960 euros per hectàrea. També s’aplicaran en franges de 200 metres limítrofs a àrees d’afectació molt greu. Allà inclouran fins al 30% de la inversió, fins a un màxim de 360 euros per hectàrea. El conseller va apuntar que aquesta mesura era un compromís amb els agricultors de Lleida afectats per la plaga de conills i una més de les accions que impulsen per frenar-la.

Incorporen visors nocturns a les batudes i descarten aplicar fosfur d’alumini a les finques

El conseller va avançar que posaran en mans dels Agents Rurals visors d’infrarojos per facilitar les caceres nocturnes de conills. Quant a la reivindicació dels agricultors d’utilitzar fosfur d’alumini contra aquests animals en finques agrícoles, Mascort es va limitar a recordar que “està prohibit”.Per la seua part, Alejandro Domingo, agricultor de Tàrrega i membre d’Unió de Pagesos, va reconèixer que “la situació és crítica” i va recordar que el pagament de protectors era “una llarga reivindicació”. “Em plantejo instal·lar malles d’acer perquè els conills roseguen els protectors de plàstic”.