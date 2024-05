Detenen un home per robar dues furgonetes i cometre dos robatoris a la Noguera i Urgell

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home, de 40 anys, com a presumpte autor de dos robatoris amb força i dos robatoris i furt d’ús de vehicle.

Passades les tres de la matinada s’ha rebut l’alerta pel robatori d’una furgoneta que estava estacionada en el recinte d’una empresa de la Fuliola. Posteriorment, a les 7:30 hores, el lladre ha encastat el vehicle contra la reixa d’un supermercat de l’avinguda Catalunya de la mateixa localitat del Pla d'Urgell.

L’escena ha estat presenciada per un mosso que acabava de finalitzar el servei i que ha vist com el lladre entrava a l’establiment i poc després marxava novament amb la furgoneta sostreta. L’agent ha alertat el 112 i ha iniciat el seguiment del vehicle.

Immediatament, s’ha muntat un dispositiu policial que ha permès aturar-lo a la C-53, al municipi de la Ràpita, a la Noguera. El conductor s’ha resistit activament però finalment ha quedat detingut.

Posteriorment, també s’ha relacionat al detingut amb el robatori d’una altra furgoneta comès a primera hora de la matinada a Balaguer. Aquest vehicle l’hauria abandonat posteriorment a la Fuliola, on hauria sostret la segona furgoneta per continuar el recorregut. També seria el presumpte autor d’un altre robatori amb força en un restaurant de Tornabous, on prop de les 7 del matí hauria forçat la porta sense aconseguir entrar a l’interior. Finalment, també ha estat denunciat per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el permís.

El detingut, amb antecedents, passarà properament a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.