Un ferit en una sortida de via a l'L-310 a Tàrrega

Una persona va resultar ferida ahir al matí després de patir una sortida de via amb el seu vehicle a la carretera L-310 al seu pas per Tàrrega, concretament entre els pobles de Riudovelles i la Figuerosa. Els serveis d’emergències van rebre l’avís quan passaven uns minuts de les nou del matí.

Per causes que es desconeixen i s’investiguen, el conductor i únic ocupant del turisme va patir una sortida de via i va caure per un terraplè de diversos metres. El turisme va quedar bolcat i el xòfer, atrapat a l’interior. Els Bombers van haver de rescatar-lo i treure’l del cotxe. Fins al lloc es van desplaçar tres efectius dels Bombers, dos ambulàncies del SEM i una patrulla dels Mossos d’Esquadra. També hi va haver un ferit lleu en una sortida de via d’un vehicle a la carretera LV-9047 a Camarasa.