Impulsen una escola d'oficis tradicionals

L’ajuntament d’Es Bòrdes promou una escola d’oficis tradicionals del Pirineu, la primera que oferirà aquesta formació específica a la Val d’Aran. Preveu habilitar-la a la primera planta de la seu del consistori, un espai actualment sense ús que servirà també com a centre de coworking per als artesans i viver de noves empreses. El ple municipal del mes d’abril passat va donar l’aprovació inicial a aquest projecte, valorat en 110.000 euros i que ha rebut una subvenció estatal per fer front al repte demogràfic per valor de 100.000 euros.

L’alcaldessa d’Es Bòrdes, Rosa Mirat, va explicar que el projecte pretén facilitar que s’estableixi nova activitat econòmica al poble. Això, al seu torn, haurà de contribuir a arrelar població al municipi, que ara té uns 280 veïns censats, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Segons fonts municipals, l’únic negoci que està actualment obert a la localitat és un bar restaurant.El consistori espera treure a concurs les obres per condicionar l’escola i el coworking en els propers mesos, una vegada el projecte acabi el període d’exposició pública i rebi l’aprovació definitiva. L’alcaldessa va apuntar que podria acollir classes sobre la fabricació d’articles artesanals com cistelles i esclops de fusta, si bé la formació que s’impartirà encara està per decidir. “Dependrà de quins professionals puguin venir a impartir classes”, va indicar l’alcaldessa, que va apuntar que, en qualsevol cas, les noves dependències serviran també com a viver d’empreses.El projecte que impulsa l’ajuntament d’Es Bòrdes se suma a altres iniciatives al Pirineu lleidatà que busquen preservar i reivindicar oficis tradicionals i diversificar l’economia dels municipis de muntanya. Una de les més conegudes és l’Escola de Pastors de Sort, que rep cada any nombrosos alumnes. D’altres iniciatives són l’Escola d’Oficis de Muntanya, instal·lada a la Torre de Capdella, i els Tastos d’Oficis que la Fundació Planes Corts organitza a Estamariu.