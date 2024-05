Puigdemont demana un front comú a Madrid contra el dèficit fiscal

El candidat de Junts+ a la Generalitat, Carles Puigdemont, va condicionar ahir un eventual govern de coalició independentista després de les eleccions del 12 de maig al fet que els partits que en formin part es “comprometin a fer un front comú a Madrid” per acabar amb el dèficit fiscal a Catalunya, en una velada referència a ERC. L’expresident, que ahir va presentar el seu programa econòmic en un acte a Argelers, va denunciar que Madrid s’ha convertit en un “forat negre” i que Catalunya ja està cansada de “pagar les rebaixes d’impostos de la senyora Isabel Díaz Ayuso”. Per això, va insistir que no aprovaran uns pressupostos de l’Estat si no es reverteix la situació i també la modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) perquè Catalunya recapti el 100% dels impostos.

La jornada d’ahir no va estar exempta de polèmica, que va venir motivada per unes declaracions del president d’UGT de Catalunya i últim de la llista del PSC al 12-M, Matías Carnero, qui en unes declaracions a la xarxa social X assegurava sobre Puigdemont que “plorat se’n va anar ell al maleter i no sé si cagat o pixat, però se’n va anar a Brussel·les”. L’expresident va censurar la “deshumanització” de les paraules de Carnero negant que fossin certes. “Els que es queixen que la premsa espanyola s’inventa que Pedro Sánchez utilitza el Falcon indegudament, estan escampant de forma indecent la mentida construïda des de les clavegueres de l’Estat per justificar que no van poder detenir-me abans d’anar a l’exili”, va asseverar. La viceprimera secretària i directora de campanya del PSC, Lluïsa Moret, va demanar disculpes per les declaracions “a les persones que s’hagin pogut sentir ofeses” i va dir que es tracta d’“un fet puntual i aïllat”. Per la seua part, el candidat dels socialistes a la presidència, Salvador Illa, va tancar la porta que dijous va obrir per a un possible pactes postelectoral amb Junts+, amb la vista posada a “liderar un eventual govern transversal”, afirmant que no funcionaria ja que tenen “lògiques incompatibles”. “Junts+ aposta pel bloc pel bloqueig, Carles Puigdemont és bloqueig i dècada perduda, i jo estic a favor d’avançar”, va asseverar. En aquesta línia, el socialista també va admetre que no es veu fent president un candidat independentista.