Renoven la xarxa d'aigua per acabar amb les fuites

Àger vol acabar amb les pèrdues d’aigua del sistema de proveïment dels pobles de Fontdepou, la urbanització de Sant Josep de Fontdepou i el Pla d’Agulló. El consistori ha donat llum verda a la renovació de dos canonades, la instal·lació de comptadors sectorials, reductors de pressió i de vàlvules. L’actuació, que compta amb una subvenció dels fons Next Generation de 240.000 euros, pretén millorar el rendiment del sistema de proveïment del municipi i guanyar eficiència. Al poble i la urbanització de Fontdepou hi ha previst el canvi d’un tram de canonada de 1.100 metres des del port d’Àger fins al nucli urbà. L’edil d’Obres, Jordi Cortasa, va explicar que aquesta canonada, que es va quedar a l’aire lliure fa quinze anys de manera “provisional”, ocasiona molts problemes de pèrdues, fuites i nombroses avaries en el proveïment. “Com que està al descobert ha provocat molts problemes i és urgent actuar de manera immediata”, va dir. Així mateix, també es canviaran 1.700 metres de la xarxa del Pla d’Agulló a l’ermita de Santa Elena. Segons assenyala Cortasa, els treballs també contemplen la instal·lació de comptadors, reductors de pressió i vàlvules per sectoritzar la xarxa i aconseguir la màxima eficiència en el sistema.