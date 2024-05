Els visitants omplen Tremp en la novena edició de la fira Pallars, Terra de Corder

La novena edició de Pallars, Terra de Corder, la fira centrada en la promoció del principal producte alimentari del Pallars, ha començat aquest dissabte a Tremp amb una massiva afluència de públic en la qual centenars de persones omplen els carrers del centre de la localitat.

L’esdeveniment forma part de la campanya de posicionament gastronòmic que té com a eix el programa Al Teu Gust, que inclou un ventall d’opcions amb l’objectiu de donar sortida a la carn de corder.

Entre les activitats que integren el programa d’aquest any hi ha demostracions de cuina de corder, tallers d’oficis tradicionals i demostracions, entre altres de matalassers, a l’Espai Llana, i degustacions en l’Espai Gormand, on com a novetat es podran consumir broquetes de corder elaborades per les carnisseries de Tremp cuinades en el moment.

La convocatòria inclou una nova edició de la Pallars Food Fest, organitzada per l’Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic, i, ja en el tancament, l’actuació de Celobert, que presentarà el seu primer àlbum.