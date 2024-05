Autoritzen més batudes per al control de muflons

La Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars ha expedit per a aquesta temporada 2023-2024 fins a 65 permisos per abatre muflons en aquesta àrea protegida del Pallars Sobirà. Es tracta d’autoritzacions repartides entre els caçadors locals, autonòmics i propietaris (amb permisos gestionats per ajuntaments). Així es desprèn del pla tècnic de gestió cinegètica de la reserva i que té com a objectiu reduir la superpoblació d’aquesta espècie a la zona i atendre les denúncies dels ramaders locals, que veuen com aquests animals danyen les seues pastures i afecten negativament els ramats d’ovelles. Segons les dades de la reserva, la població censada de muflons s’ha mantingut en un miler d’exemplars en els últims set anys

Danys Ramaders de Vall Ferrera denuncien els danys a les pastures que provoca la sobrepoblació

El 2017 hi havia una població de 902, fins a 1.078 el 2019 i 1.019 l’any passat. “Que es mantinguin aquests valors i des del punt de vista de la coexistència amb l’activitat agroramadera no és la situació més desitjable”, va explicar el subdirector d’Activitats cinegètiques del departament d’Acció Climàtica, Albert Alemany. Va afegir que és per aquesta raó que s’estan prenent mesures de control de població de muflons (captura de femelles), a més de l’aprofitament cinegètic habitual (la caça dels permisos autoritzats anualment). Va assegurar que una vegada acabada la temporada hàbil de batudes ordinàries s’ha avalat una autorització excepcional per als caçadors locals per captures de mufló. Per a aquesta tardor, està prevista l’organització de caceres conjuntes entre el personal de reserva, Agents Rurals i caçadors locals.

“Estem fent una gestió directa per ser més efectius i s’autoritza caçadors locals i ramaders que puguin caçar si tenen danys”, va dir. En la reserva consten cinc expedients per danys per mufló del gener a l’abril d’aquest any, malgrat que cap d’aquests no és exclusiu per danys de mufló, sinó també combinats amb senglars, cérvols i daines

Per la seua banda, ramaders de la Vall Ferrera i alcaldes van apuntar que tot i que ha augmentat la població d’aquesta espècie, “no s’incrementen el nombre de permisos” i això fa difícil el control. Van assegurar que la venda de permisos sí que són un complement per als ajuntaments.