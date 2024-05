Els aliments s'encareixen per segon mes seguit

L’índex de preus dels aliments elaborat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) va registrar a l’abril la segona pujada mensual consecutiva, fins a situar-se en 119,1 punts, la qual cosa suposa una alça mensual del 0,3%, tot i que encara roman un 7,4% per sota de la lectura d’un any abans.

L’increment del cost dels aliments a nivell mundial a l’abril va reflectir l’encariment de la carn i també, encara que de forma més modesta, dels olis vegetals i els cereals, davant dels descensos observats en els índexs del sucre i els productes lactis.En concret, l’índex de preus dels cereals de la FAO va assolir a l’abril una mitjana de 111,2 punts, això és, un 0,3% més que al març, però un 18,3% menys que fa un any, mentre que la dada per als olis vegetals va arribar a una mitjana de 130,9 punts, un 0,3% més que al mes de març i el nivell més elevat en 13 mesos, com a conseqüència de la pujada de les cotitzacions dels olis de gira-sol i colza, que va compensar amb escreix el lleuger descens dels preus dels olis de palma i soja.Al seu torn, l’índex de preus dels productes lactis va registrar una mitjana de 123,7 punts a l’abril, un 0,3% per sota de la dada de març, i un 4,3% menys que un any abans, mentre que l’índex de preus de la carn es va situar en 116,3 punts, amb una pujada mensual de l’1,6 per cent, i això representa el tercer mes consecutiu d’augment i deixa l’índex només un 0,4% per sota del seu valor ara fa un any.En el cas del sucre, l’índex de preus de la FAO va registrar una mitjana de 127,5 punts, és a dir, un 4,4% menys que al març, cosa que representa el segon descens mensual consecutiu i deixa l’índex 21,9 punts o un 14,7% per sota del seu valor d’abril del 2023.A Espanya, la inflació ha repuntat una dècima a l’abril, fins al 3,3%, a causa principalment de l’encariment del gas i dels aliments, segons la dada avançada de l’IPC publicat dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).