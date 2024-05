El Govern licita la reforma del refugi d'estany Llong i de la Casa Forestal

La Generalitat ha tret a concurs les obres de rehabilitació i reforma del refugi d’estany Llong, a la zona protegida del Parc Nacional d’Aigüestortes, en el vessant ribagorçà, i de la casa forestal situada a l’interior de Boí. Els dos projectes s’han unit en un de sol i estan finançats amb fons Next Generation. De fet, la Generalitat els va pressupostar tant el 2023 com aquest 2024, si bé en aquest cas el projecte d’inversions no va tirar endavant al Parlament. Serà un dels primers expedients que tindrà sobre la taula el nou director del parc, Lluís Florit, que s’incorporarà al càrrec la setmana que ve en substitució de Laia Calaf.

El pressupost total de les obres s’acosta als 1,6 milions d’euros. Implicaran, en el cas del refugi d’Estany Llong, la reforma de l’interior i la millora del proveïment energètic, que ha de ser autònom. L’edifici es va construir el 1979 i té dos plantes, baixa i primera. Les obres inclouran l’ampliació dels banys i la redistribució interior per millorar l’habitació comuna de lliteres, de 69,7 metres quadrats, i per habilitar una habitació per als guardes, de 9,3 metres. D’aquesta manera, es consolidarà el forjat de la primera planta, s’ampliaran els banys i se substituirà la coberta. També es millorarà l’aïllament i es traslladarà el porxo a la façana sud, ja que l’actual es modificarà per ampliar l’espai interior. Malgrat tot, el nombre de places del refugi no variarà. Està situat a 1.985 metres d’altitud i té un sol accés rodat, restringit al personal del parc. Pel que fa a la Casa Forestal, es troba al nucli urbà de Boí i el projecte implica reformar completament l’interior, de manera que només s’aprofitaran les façanes i l’estructura de suport a la coberta, segons el projecte.

Un parc i tretze refugis

Al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici hi ha un total de tretze refugis: sis a la zona central i set a la zona perifèrica de protecció. D’aquests, els refugis d’Estany Llong, del Pla de la Font i el Ventosa i Calvell són propietat del parc. Tots estan oberts al públic i tenen una gestió externa.