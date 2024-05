Investigats dos veïns de les Garrigues per robar a avis a Binèfar i Montsó

La Guàrdia Civil investiga un home de cinquanta anys i una dona de trenta, tots dos veïns de les Garrigues, acusats de robar a persones grans a Binèfar, Barbastre i Montsó. Els suposats autors haurien comès un delicte de robatori amb violència i intimidació i uns altres dos de furt de bosses. La investigació es va iniciar el 20 d’abril passat, quan agents del post de Binèfar van rebre la denúncia d’una anciana que va relatar que el dia anterior van intentar enganyar-la per prendre-li la bossa. Al no aconseguir-ho, la hi van prendre per la força, tirant-la a terra i provocant-li lesions. Aquell mateix dia es van registrar dos furts més a Barbastre i Montsó. També en aquest cas les víctimes van ser grans i es va utilitzar el mateix mètode d’engany, aprofitant una distracció. Les indagacions de la Guàrdia Civil van portar a investigar les dos persones citades. Dels efectes sostrets només es van recuperar les documentacions personals i les targetes bancàries de les víctimes. La Guàrdia Civil va instruir les diligències i les van entregar al Jutjat d’Instrucció 1 de Montsó, el titular del qual va imposar als dos investigats l’obligació de personar-se davant de l’autoritat judicial quan siguin requerits.