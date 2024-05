Isaac Caballero, candidat de Ciutadans a Lleida: «Estem socialment pitjor ara que fa vint-i-cinc anys»

Fa uns sis mesos que va ressorgir l’associació de veïns de la Mariola amb vostè al capdavant i ara és el candidat de Cs. Per què fa el salt a la política ara?

Quan vaig rebre la proposta del partit vaig delegar les meues funcions a l’associació perquè no podia dir que no a Carlos Carrizosa. Vaig entrar a Cs perquè tenen uns principis que continuen intactes i soc dels qui quan més es compliquen les coses fan un pas endavant.

Què proposen per a Lleida?

Recuperar el poder adquisitiu de la població suprimint diversos impostos; reduir les llistes d’espera de la sanitat pública; reforçar la seguretat; construir més habitatge públic i fer-lo més accessible per als joves; i protegir les persones grans agilitzant les sol·licituds per a la dependència per millorar el seu benestar. Són cinc prioritats a les quals la Generalitat no ha donat resposta. Crec que socialment estem pitjor ara que fa 25 anys.

Sembla que han aparcat el discurs nacional per enfocar-lo en un de més social.

Vam nàixer per combatre el nacionalisme, però també el bipartidisme, que no s’ha preocupat pels problemes de la gent. Hem tingut candidats que han parlat de temes més nacionals, però també em preocupa i molt que la gent pugui arribar a final de mes.

El procés s’ha acabat?

No, està agafant tirada amb la complicitat del PSC i del PP, que crec que són el pitjor que li ha passat a la democràcia. Si a Sánchez o Feijóo els convé pactar amb Puigdemont, ho faran.

Critica molt el PP, però van estar a prop d’anar junts en aquestes autonòmiques.

De les 25 persones del consell general de Cs només dos ho volien i hauria estat el més fàcil, però trairíem els nostres ideals. Prefereixo no sortir i ser lleials als nostres votants.

Com explica que en 6 anys passin de ser la força més votada al Parlament que ara estigui en joc la seua presència?

Hem perdut suports perquè Mariano Rajoy no es va atrevir a convocar eleccions després de la moció de censura del 2018, per una mala gestió dels resultats electorals de 2019 i pel descens de la participació en les eleccions catalanes del 2021, en les quals l’abstenció ens va afectar especialment. Però si no aconseguim representació, una cosa que tenim difícil, continuarem treballant pels lleidatans.

Ho tenen difícil, però podrien ser decisius. Investirien Illa?

A l’Illa que un dia diu que no hi haurà indults i després n’hi ha, que no hi haurà amnistia i després n’hi ha i que ara diu que no hi haurà un referèndum? És impossible. El que no farem és que ens utilitzin per fer un referèndum d’autodeterminació.

Aquest 12-M és per a Cs un tot o res?

Les eleccions serviran per veure qui està amb nosaltres i conèixer la nostra base, però passi el que passi continuarem defensant la ciutadania. Estic convençut que a Barcelona tindrem representació. I serà el moment de reconstruir-nos per establir un futur molt millor per a Ciutadans.