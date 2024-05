Pep Tort, número cinc de la llista d'Alhora a Lleida: «A qui engegaria a passeig és als creadors d'odi»

detail.info.publicated PER E. BAYONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fa uns dies va escriure un article sobre els passejos. A qui engegaria a passeig?

Als creadors d’odi, que n’hi ha molts. Tal com està el món no és necessari dirigir-se a la víscera. Hauríem de ser proactius.

Vostè és l’autor del llibre Lleida oculta. Quin racó suggeriria conèixer a algú de fora?

Recomanaria passejar per l’Horta mirant la Seu Vella. El miracle de la ciutat és que s’ha creat entorn de l’aigua i a aquest monument que té vocació de mirar al cel. Per gaudir-ne es necessita una mirada tranquil·la.

Què és Alhora? Què proposa?

La idea és trencar la dinàmica dels partits de la política professional, els que diuen una cosa però després en fan una altra i pacten amb el dimoni.

Al flanc identitari no passa una mica com a l’esquerra, que amb tanta oferta el votant s’acaba despistant?

Sí, però també evita anar a votar amb la pinça al nas o votar un mal menor. Malgrat que sembli que hi ha opcions que divideixen, aguantar els de sempre no és una opció quan se sap que al final no faran el que diuen.

Vostès són ‘nova política’?

Som independentistes que no ens fiem d’ERC ni de Puigdemont i de la colla de convergents de tota la vida que l’acompanya.

I quin seria el pla?

Volem trencar la dinàmica de la política de despatxos i ser un referent per als milers de votants que s’han quedat a casa després d’haver estat pressionant l’1-O.

Això de treure la gent de l’abstenció sona una mica a 15-M?

Sí. El 15-M va fer sortir al carrer la voluntat que hi hagués una regeneració, i això fa falta també en l’àmbit independentista. També hi ha paradoxes, com que qui cridi llibertat ara sigui l’extrema dreta mentre el discurs de l’esquerra es va quedant reduït a uns lemes que ja no tenen credibilitat.