Contracte de vuit mesos per portar mostres als CAP

El departament de Salut ha adjudicat per vuit mesos a una empresa de transport el trasllat de mostres per a anàlisis mèdiques des dels consultoris locals del pla de Lleida fins als CAP de referència de cada localitat o l’hospital Arnau de Vilanova. Aquest servei haurà de funcionar de dilluns a divendres de 7.00 a 20.00 hores, i pretén tenir el control final de les mostres biològiques i hemoderivats, farmàcia i esterilització.

El nou contracte inclou des d’aquest mes de maig fins al 31 de desembre del 2024, o fins a l’adjudicació d’un altre contracte de més envergadura. L’ICS està tramitant el procés de licitació per a tot Catalunya i l’Atenció Primària de Lleida s’hi ha sumat. Fonts de Salut van apuntar que, des d’Atenció Primària de Lleida, es van fer les observacions necessàries perquè aquest concurs contempli les peculiaritats de les comarques lleidatanes, amb més de 120 consultoris mèdics locals, en els quals es fan extraccions de mostres per a laboratoris cada setmana.Des del mes de febrer passat, Salut havia contractat provisionalment taxistes per traslladar aquestes mostres a 17 municipis de les Garrigues Altes i el Segrià Sud. Aquests pobles van assumir al mes de gener el transport de les mostres fins als CAP, que durant anys va dur a terme una empresa fins que va renunciar. El servei es prestava als municipis de l’Àrea Bàsica de Salut de la Granadella, de la qual formen part els pobles de Granyena de les Garrigues, Llardecans, Juncosa, Bovera, el Soleràs, els Torms i Bellaguarda. També a l’àrea de Lleida Rural Sud, que atén veïns i veïnes d’Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Montoliu, Aspa, Albatàrrec, Sudanell, Alfés, Alcanó, Sunyer, Sarroca i Torrebesses.Va ser al gener quan alguns ajuntaments van criticar que se’ls reponsabilitzés d’un servei que havia de prestar Salut, i que en la majoria dels casos requeia en membres de les brigades municipals, agutzils o fins i tot els alcaldes, com va ser el cas de Bovera.