La Fira del Pa i el Cereal de Cervera, que se celebrarà aquest any els dies 18 i 19 d’aquest mes, posarà l’accent als productes sense gluten i aptes per a celíacs. L’alcalde, Jan Pomés, va assegurar que també hi haurà tallers participatius en els quals s’elaboraran productes sense gluten. El certamen comptarà amb una trentena d’activitats paral·leles i destaca la desfilada de tractors, tallers i exposicions.