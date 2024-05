Quatre-cents veïns rebutgen la planta de biometà d'Albelda

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 410 veïns d’Albelda (702 habitants) i de localitats properes han firmat un document d’al·legacions que s’oposa a la instal·lació de la planta de biometà que promou l’empresa Ecobiostar en el seu terme municipal.

Les al·legacions, coordinades per l’Associació d’Afectats per la Planta de Biometà i Tractament de Residus, han estat presentades davant de l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental), que s’ha de pronunciar sobre la sostenibilitat de la iniciativa.“Hi haurà un període de silenci molt llarg” per l’embús d’expedients que hi ha a l’Inaga, va assenyalar Alba Garreta, presidenta de la plataforma, que defensa el rebuig del projecte: “A Albelda ja tenim dos plantes de tractament de residus. És una quota suficient, no n’hem de suportar més.”

Els principals factors d’inquietud provenen de la intensitat del trànsit de vehicles pesants que generarà el transport a la planta de les 51.000 tones de purins i altres residus que preveuen processar, amb un volum de 7.300 camions anuals, així com la proximitat de les instal·lacions a un tram del Camí de Sant Jaume i a diversos habitatges i el fet que incloguin tres tancs de gas de 5.000 metres cúbics cada un i una xemeneia torxa de vuit metres d’altura.També ha generat inquietud la llista de residus susceptibles de ser processats a la planta per fabricar gas, que inclou els procedents de fosses sèptiques, els industrials urbans (clavegueres) i els de neteja.“Hi ha un habitatge a 150 metres i alguns a dos-cents, i viuen dos-cents veïns en un radi de vuit-cents metres”, assenyalen des de la plataforma.En l’elecció de la ubicació ha pesat el fet que discorri paral·lel a la parcel·la triada per a un gasoducte al qual Ecobiostar podria connectar-se per abocar la seua producció. També es troba als voltants del solar una canonada de reg de 500 litres de cabal que opera a sis bars de pressió.