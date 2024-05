Aquest divendres Grup Segre organitza el darrer i decisiu debat entre els candidats per Lleida

El divendres, 10 de maig, el Debat del Grup Segre per LleidaTV i en streaming per Segre.com

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge, 12 de maig, LleidaTV i Segre organitzen el darrer i decisiu col·loqui entre vuit dels candidats per Lleida.

El Debat del Grup Segre se celebrarà el divendres, 10 de maig, a les 11.00 h des del Palau de Congressos de la Llotja i es podrà seguir en directe per streaming o es podrà veure en diferit a les 21.00 h per LleidaTV. Estarà moderat per Anna Sàez, directora de SEGRE i Òscar Fernández, director de LLEIDATV, i s'hi tractaran temes com el balanç de la legislatura per Lleida, la relació existent entre l'Estat, Catalunya i Lleida o el futur econòmic de Lleida, Pirineu i Aran. Temes que plantejaran als candidats dels partits polítics amb actual representació parlamentària: Jeannine Abella (Junts), Marta Vilalta (ERC), Òscar Ordeig (PSC), Bernat Lavaquiol (CUP-G), Rafael Villafranca (VOX), Montse Berenguer (PP), Elena Ferre (Comuns Sumar) i Isaac Caballero (Ciutadans).