Òscar Ordeig: «La gent té la percepció que res ha funcionat bé en 14 anys»

El període de reflexió de Pedro Sánchez va ser una qüestió personal o estratègica, ateses les últimes enquestes?

El que ha quedat clar és que hi ha certes actituds polítiques que no es poden tolerar. Hem de dir prou es digui Pedro Sánchez o Aragonès o Salvador Illa o moltes dones que han estat assetjades en l’àmbit polític amb insults d’altres persones per raó d’origen o llengua. Hi ha insults i setges judicials que són intolerables i hi ha interessos darrere. La pressió amb mètodes alegals s’ha de denunciar sense matisos. Si li hagués passat a Aragonès, hauríem estat al seu costat.

Aquests mètodes desprestigien la política?

Hem de dir prou. Cridar a la reflexió col·lectiva de quin país volem construir. Ser coherents i complir. Escoltar i estar amb la gent. Portem catorze anys en què Junts i ERC han promès moltes coses i la gent té la percepció que no s’ha fet res. Això també desprestigia la política. Jo mai he tingut responsabilitats de govern i sempre m’he trobat a la barrera sentint que Lleida no se sent escoltada, que no s’han complert compromisos. Això també desprestigia la política.

Quines propostes té el PSC per impulsar Lleida?

Cal un canvi de mentalitat política a la Generalitat respecte al territori i de com es gestiona el dia a dia a la Generalitat. Portem deu anys perduts amb múltiples fracassos. Estem a la cua de renovables, en la gestió de l’aigua, en educació.. Necessitem obrir una nova etapa. Amb el PSC Lleida tindrà el seu paper i el seu pes no partint de la població sinó del territori, perquè és el més just. Si som el quaranta per cent del territori necessitem el quaranta per cent de les inversions amb una discriminació positiva per a les zones rurals. Cal estar al costat dels petits ajuntaments.

Algunes enquestes ja els donen com a guanyadors però, si cal pactar, amb qui?

No pactarem ni amb Vox ni amb Aliança Catalana i amb la resta practicarem el que diem. Les forces democràtiques hem de parlar entre tots. Nosaltres volem una Catalunya en la qual tots se sentin representats tenint en compte els resultats. Parlarem amb ERC, evidentment. Amb Junts, evidentment, i amb els Comuns. L’encàrrec dels ciutadans el transformarem en un govern estable, sigui en minoria, en majoria o en coalició, però caldrà fer-ho, si es dona el cas. El PSC sempre ha propiciat i busca l’estabilitat. Ho vam fer així per aprovar els pressupostos del 2023 i també volíem que hi hagués un pressupost per a aquest any i, d’aquesta manera, acabar la legislatura i convocar eleccions.

Revolta Pagesa al camp, Informe Pisa en Educació, crisi de funcionaris a les presons i queixes perquè no hi ha metges ni profesors.. Com es pot posar fi a aquesta situació?

Catalunya és un país de persones preparades i emprenedores, entregades i lluitadores, però hi ha d’haver un nou govern que les acompanyi per recuperar les posicions perdudes. És necessari un govern que lluiti contra les adversitats o altrament no podrem tirar endavant. Ha faltat un projecte de país. No es pot estar fent diagnòstics tota l’estona, cal tenir capacitat d’executar, de gestionar el dia a dia. No es pot agradar a tothom i per executar cal tenir valentia. Als governs d’ERC i Junts els ha faltat valor per garantir serveis, desenvolupament industrial, hospitals, una millor gestió agrària, millorar la relació amb Aran, impulsar les millores al Canal d’Urgell..

Òscar Ordeig, en un moment de l’entrevista. - AMADO FORROLLA

Què faltaria fer a Lleida?

Un pla de Rodalies per a Lleida, que és l’única província que no en té malgrat tots els compromisos. Executar l’Eix Pirinenc per al qual ja hi ha 260 milions encara que no s’ha determinat el tram perquè la Generalitat té por de fer-ho abans de les eleccions, quan és evident que s’ha de començar a Xerallo, i això que jo soc de la Seu d’Urgell.. També cal escometre el desdoblament de la Lleida-Balaguer sobre el qual tothom està d’acord i es porta un dècada esperant en una via molt perillosa on tots els alcaldes van a l’una i on no s’ha fet cap obra. També cal modernitzar el Canal d’Urgell.

Modernitzar el Canal d’Urgell serà difícil?

ERC i Junts no han fet res en deu anys, no han complert cap dels seus compromisos amb la comunitat de regants. L’Estat ha posat 35 milions sobre la taula, mentre que la Generalitat no ha aportat res i aquest és un projecte vital per a l’autonomia agroalimentària. En aquest sentit, és una de les infraestructures més importants no només per a Lleida, sinó per a Catalunya i Europa en la pròxima dècada. Tanmateix, cal lideratge que aporti fórmules raonables per poder posar d’acord els regants amb l’administració estatal i autònoma com s’ha fet a Pinyana i a l’Aragó i Catalunya. No es pot regar ara com es feia fa cent anys quan hi ha tecnologia que et permet començar a regar donant una ordre des del mòbil.

Com es poden frenar problemes com la despoblació i l’envelliment tant al pla com al Pirineu?

Creant oportunitats i habitatge per als joves, sector en el qual tampoc no s’ha fet res en deu anys. Aquest és un problema crucial per als municipis petits. S’ha de fer una aposta conjunta entre Estat, Generalitat i ajuntaments per fer una política d’habitatge amb ajuts a les famílies o creant noves zones urbanístiques perquè està clar que no hi ha habitatge. El que està clar és que cal començar ja perquè són polítiques a llarg termini.

És veritat que “Espanya ens roba”?

La gent no sap que el 2023 Catalunya va tenir un pressupost rècord de 41.000 milions i s’ha tingut la percepció que les coses no funcionen. No és un problema de diners sinó de millorar el sistema de finançament, que està caducat. No pot ser que paguis molt i en percebis menys. Cal gestionar millor els diners i aquest ha estat el pitjor govern de la història.

Quina opinió té del procés?

Ha arribat un moment en què s’ha utilitzat la independència per no parlar dels problemes del carrer i ERC i Junts han canviat el discurs perquè la gent ha de bregar amb el dia a dia.