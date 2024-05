Un any del nou Sindicat de Tarrés

El Sindicat de Tarrés compleix aquest mes un any de la reobertura després d’estar divuit mesos tancat. Ha reprès l’activitat com un equipament multiusos amb restaurant, cafeteria, allotjaments turístics, agrobotiga, merceria i biblioteca, pensat tant per als visitants com per als veïns. Aquest equipament és un dels eixos del projecte Valls de Pedra i s’ha convertit en un centre de dinamització econòmica, cultural, gastronòmica i de turisme actiu al pla.

Segons el seu responsable, Òscar Balsells, en aquest temps han obert cada dia i s’ha creat un Centre de Senderisme i Trail Running i l’Espai Ciclisme, amb gairebé 350 plaques que senyalitzen rutes. També s’han netejat camins i, juntament amb l’ajuntament, s’ha creat la marca turística Camins de Pedra. Està previst que formi part d’una marca més àmplia, Valls de Pedra, juntament amb els ajuntaments de Fulleda, l’Espluga i Vinaixa.En aquest període s’han fet cinc exposicions i ja se n’han programat més fins a l’hivern. També hi ha hagut concerts i conferències, l’última aquesta setmana a Bovera, i ha participat en fires. A més, s’han creat quatre llocs de treball estables durant tot l’any.Entre els projectes de futur, destaca la creació de nous circuits esportius entre Vinaixa i Tarrés, i també es treballa en rutes que siguin accessibles a persones amb discapacitats i amb deficiències visuals.