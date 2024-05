Cau un grup criminal que robava en localitats de la Franja

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tres persones han estat detingudes per la Guàrdia Civil de Fraga i una altra més està sent investigada per sis robatoris amb força comesos Alcolea del Cinca, Pomar del Cinca, Santa Lecina i Tamarit de Llitera. Els agents també els acusen de delictes de receptació, cultiu i elaboració de drogues, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

La investigació va començar el mes de febrer passat, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement de sis robatoris amb força en els quals es va sostreure divers material destinat a l’ús agrícola i ramader, tals com eines, tubs de reg, sulfatadores, gasoil, bateries i un remolc, en una granja, un magatzem agrícola, una caseta de reg, una empresa i una bàscula municipal de pesada en aquestes localitats de la comarca del Baix Cinca i la Llitera. Les indagacions policials van permetre detenir el 15 de març tres persones. Durant l’escorcoll de l’habitatge els van trobar, a banda d’alguns dels objectes que constaven com a robats, una plantació de marihuana indoor.