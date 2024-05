Dos persones salven la vida a l'estavellar-se amb un helicòpter a Vilanova de l'Aguda

Els dos ocupants d’un helicòpter lleuger privat van salvar la vida ahir al caure l’aparell en el qual viatjaven al mig d’un camp a Vilanova de l’Aguda, a la comarca de la Noguera. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 15.21 hores després que un dels ocupants pogués alertar el 112 a l’accidentar-se a escassos cent metres de la masia Cal Valls. Els dos van resultar ferits greus. Encara que s’estan investigant les causes, tot sembla indicar que el conductor hauria perdut el control de l’aparell.

El sinistre va tenir lloc en una zona aïllada, a la qual s’accedeix per uns camins, d’uns sis quilòmetres de Vilanova de l’Aguda. Els Bombers de la Generalitat van activar set dotacions i van acompanyar els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) fins al lloc de l’accident.A la zona també hi havia dos patrulles dels Agents Rurals i algunes dels Mossos d’Esquadra. Una vegada va estar assegurada la zona, el SEM va evacuar els ferits als hospitals Vall d’Hebron de Barcelona i Parc Taulí de Sabadell.Fonts pròximes van assenyalar que un dels ferits, un home d’uns 60 anys, és el propietari de l’helicòpter, veí de Vilanova de l’Aguda, i que l’accident va tenir lloc al costat de la seua masia. Així mateix, a banda de l’helicòpter, té una avioneta.Una vegada evacuats els afectats, agents de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació de l’accident aeri. Després de donar-se l’avís de l’accident, Protecció Civil va posar en prealerta el pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (Aerocat). Per la seua part, l’alcaldessa de Vilanova, Carla Mascó, va assenyalar que el pilot era experimentat i va desitjar la ràpida recuperació dels ferits.

Agents de Seguretat Aèria dels Mossos es van fer càrrec de les indagacions per determinar les causes

El mes de juliol del 2021, dos persones van morir al precipitar-se al buit un helicòpter a la Vansa i Fórnols, a l’Alt Urgell. La nau feia treballs de renovació d’una línia elèctrica a la zona coneguda com el paratge de Sant Marc.