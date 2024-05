Eleccions al secretariat nacional de l'ANC amb polèmica a Lleida

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) prepara les eleccions al secretariat nacional, que celebrarà del 14 al 18 de maig. Ho fa en un moment de polèmica en el si de l’entitat independentista a les comarques lleidatanes. Ahir va tenir lloc un acte a la capital del Segrià per presentar els candidats del pla i un d’ells, Jordi Alsina, va aparèixer amb dos cintes adhesives sobre la boca a tall de mordassa. Amb aquest gest va fer patents desavinences amb la direcció nacional, arran del debat electoral de l’ANC Lleida a l’abril (vegeu el desglossament).

Alsina va ser elegit coordinador de l’ANC de Lleida per primera vegada el 2019 i va ser votat de nou per al càrrec el 2022. Des d’aleshores ha exercit com a representant de l’entitat. Tanmateix, després del debat electoral en contra del criteri de la direcció nacional, aquesta va afirmar que Alsina no és coordinador i que el lloc està vacant des dels comicis de fa dos anys.Des de la direcció nacional argumenten que, quan es van celebrar les eleccions del 2022, Alsina havia estat sancionat i havia perdut temporalment la condició de soci de l’ANC, de forma que la seua elecció no va ser vàlida i el lloc va quedar vacant. Tanmateix, mai ho va anunciar públicament ni tampoc va desautoritzar Alsina quan va aparèixer en actes públics en representació de l’entitat fins que es va celebrar el debat. Alsina, per la seua part, mai va considerar que l’expedient contra ell el 2022 acabés amb una sanció.Uns altres cinc candidats opten al secretariat nacional des del bloc territorial de Lleida. Són Blanca Currià, Joan Guillamon, Melcior Marcó, Miracle Nadal i Andrònic Pla. La candidatura d’Alsina es va formalitzar després que aquest presentés un recurs contra una negativa inicial, segons fonts pròximes al procés. Cada membre de l’ANC lleidatana podrà votar-ne tres i els quatre més votats s’incorporaran al secretariat. Hi ha tres candidats més per la demarcació del Pirineu i tres per la de la Catalunya Central, que inclou el Solsonès.

Un debat a què només van acudir Aliança Catalana i Front Nacional

El debat de l’ANC de Lleida va ser objecte de polèmica al convidar Aliança Catalana i Front Nacional, que van acabar sent els únics que hi van anar. ERC i CUP es van negar a assistir al costat de l’“extrema dreta” i tampoc hi van ser Junts i Alhora. Alsina va dir que un membre de la comissió permanent de l’ANC va agredir un membre lleidatà de l’entitat, cosa que la direcció nacional va negar.